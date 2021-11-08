Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Политическим партиям Грузии нужно поставить интересы страны выше партийных и начать сотрудничество. Об этом 8 ноября заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в ходе заседания правительства.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

Он предложил обсудить пути дальнейшего развития страны на протяжении следующих трёх лет, пока в стране не будет выборов.

«Если оппозиция хочет провести реальные дебаты по этому вопросу, место для этого — парламент. Мы, весь кабинет министров, правительство готовы конструктивно сотрудничать и с оппозицией», — сказал Гарибашвили.

Напомним, в Грузии 30 октября завершились выборы в органы самоуправления. Правящая партия «Грузинская мечта» получила больше всего мест в органах городских законодательных собраний. Также кандидаты от «Мечты» победили на выборах мэра почти во всех городах страны.

В оппозиции заявили о «фальсификациях» на выборах и начали проводить акции протеста. Депутаты ряда партий также объявили бойкот парламенту.

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