Сеул, , 12:18 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2160 человек. Об этом 8 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 8 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 520 134 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 80,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 4320 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 39 332 490 человек.

За последние два дня (6 — 7 ноября) в стране было зарегистрировано 1089 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 366 148 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на одного человека, до 866 человек.