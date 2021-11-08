Москва, , 12:18 — REGNUM В России создается единая цифровая платформа, направленная на оказание оперативной поддержки россиянам в социальной сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации с использованием принципов социального казначейства, никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется», — сказал Мишустин.

По оценке премьер-министра, через три года порядка 80% граждан начнут получать федеральную помощь «проактивно, либо на основании заявления». Кроме того, планируется запустить единый контакт-центр для налаживания обратной связи с россиянами по вопросам соцзащиты и помощи населению, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее мероприятия по цифровой трансформации в сфере государственного управления в качестве стратегического направления.

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