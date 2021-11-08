Детройт, США, , 12:18 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Вратарь хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» (сс) Ken Lund

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников забросил шайбу, которая стала для него пятой в сезоне. Также в составе «Ред Уингз» отличились Лукас Рэймонд, Робби Фаббри, Пиус Сутер и Тайлер Бертуцци.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились форварды Николя Руа и Джонатан Маршессо.

На сегодняшний день «Детройт» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 14 очков. «Вегас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 12 очками.

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