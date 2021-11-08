Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM Ростовчане — активные пользователи социальных сетей — не верят в случайный технический сбой, который привёл к сокращению срока действия QR-кодов на сайте Госуслуг. Подписчики паблика «Ростов Главный» выразили своё недовольство в ходе оживлённой дискуссии.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

«Интересно, а животные в загонах тоже спорят, чьё клеймо в ухе более правильное?» — задался вопросом Тайлер Д.

«Можно только в банки ходить, отдавать подать кредитную, да коммуналку обязательную [платить]», — сетует другой комментатор.

«Ну что, свидетели ковидовы, приплыли?» — высказался Зелимхан Д.

«Не верю в такие сбои. Поверил бы, если бы вместо года вдруг оказалось два. Мне кажется это просто «прощупывание» реакции населения на перевод действия, кода на шесть месяцев. В принципе, думаю, прошло удачно, ничего серьёзного не было, просто недоумение со стороны народа. Скорее всего старые доработают по году, а новые уже будут по полгода», — уверен Виктор В.

ИА REGNUM напоминает, что утром 8 ноября некоторые пользователи портала Госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился до полугода. Позже официально было подтверждено, что изменение сроков действия ковид-документов связано с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. В настоящее время портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.