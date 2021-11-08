Джакарта, , 12:18 — REGNUM Правительство Индонезии снова расширило применение ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Ограничения по коронавирусу продлят на две недели с 9 по 22 ноября 2021 года.

В последнее время число случаев заражения коронавирусом начало снижаться. С 29 сентября до настоящего времени рост числа случаев заражения коронавирусом никогда не превышал 2000 в день.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии заявил, что правительство закупит около миллиона таблеток против коронавируса.

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