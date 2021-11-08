Брянск, , 12:16 — REGNUM Неделя нерабочих дней положительно отразилась на эпидемиологической обстановке в Брянской области. Об этом 8 ноября заявил глава Брянской области Александр Богомаз на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

«Мы видим, что за эти семь дней, которые были введены на территории России, в Брянской области темпы роста заболеваемости снизились до 5,9%. Хотя до этого у нас было 18−20%… Темпы роста росли. Сегодня мы видим, что у нас 5,9% — это говорит о том, что мы выходим на плато», — заявил Богомаз.