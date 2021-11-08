Черкесск, , 12:14 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии не стали продлевать нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным с 25 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С 8 ноября все предприятия и организации работают в штатном режиме, за исключением тех, которые обязали перевести до 30% своих сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Рашид Темрезов Government.ru

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При этом он отметил, что все ранее введенные антикоронавирусные ограничения продолжат действовать. В частности, под запретом остаются массовые мероприятия на предприятиях общепита, а попасть в кафе и рестораны, гостиницы и кинотеатры можно только по QR-кодам.

«Массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом! Сохраняется запрет на деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий. Заведения общепита работают в дневное время. А попасть в гостиницы, кинотеатры, кафе и рестораны можно только по QR-кодам», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Напомним, в Карачаево-Черкесии с 1 ноября был введен режим пропуска по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании в места массового пребывания граждан. С 27 октября 2021 года было запрещено проводить на предприятиях общественного питания массовые мероприятия, в том числе свадьбы, банкеты, поминки.

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