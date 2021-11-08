Калуга, , 12:48 — REGNUM Около 90% жителей Калужской области, которые в настоящее время лечатся в стационарах медицинских учреждений от COVID-19, не вакцинировались. 153 пациента находятся в реанимации. Об этом 8 ноября сообщает региональное правительство.

В Калужской области 90% пациентов ковид-стационаров не вакцинированы Скрин иллюстрации страницы правительства Калужской области «ВКонтакте».

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В Калужской области прошли вакцинацию 419 450 человек. Это 64,5% от плана, предусматривающего вакцинацию 80% населения региона. 341 898 человек сделали прививки двумя компонентами вакцины. В Жуковском и Медынском районах план вакцинации выполнен на 100%, в Бабынинском, Барятинском, Боровском, Думиничском, Перемышльском и Спас-Деменском районах привито более 80% населения.

«Уровень заболеваемости не падает, но стабилизировался на достаточно высоких отметках. Можно сказать, что мы вышли на некий пик. Если мы с вами продолжим планомерную работу по сохранению масочного режима, вакцинации людей, то не только застрахуем себя от будущих всплесков заболеваний, но и сможем сказать в скором времени, что пик пройден», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области действуют 47 стационарных и 17 мобильных пунктов вакцинации. Выездные бригады прививают трудовые коллективы на рабочих местах и пенсионеров на дому.

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