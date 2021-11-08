Новосибирск, , 12:14 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 ноября, за прошедшие сутки выявлено 400 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 385 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 70 лет, 73 года, 73 года, 82 года, 88 лет и женщины в возрасте 49 лет, 57 лет, 77 лет, 80 лет, 93 года, 95 лет. Всего в регионе умерли 3486 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего регионе зарегистрировано 73 962 случаев заражения коронавирусом (+400 за сутки), из них 7329 — у детей; 54 773 пациента полностью выздоровели (+79 за сутки).