Сыктывкар, , 12:13 — REGNUM Власти Коми отменили вход в МФЦ по QR-кодам сертификатов о ковид-вакцинации. Соответствующее постановление подписал глава республики, сообщает правительство региона.

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«Обслуживание ведётся как в порядке живой очереди, так и по записи. Кроме того, с 12 ноября в любом центре при личном обращении можно будет получить сертификат о вакцинации на бумажном носителе», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ограничение было введено накануне антиковидных каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году лечение ковид-пациентов в Коми обошлось почти в 400 млн рублей.