Москва, , 12:13 — REGNUM В России рост доходности депозитов может привести к снижению спроса на недвижимость со стороны мелких и средних инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В регионах с высокой экономической активностью недвижимость остается довольно привлекательным активом для сбережений, — сказала она. — Доход, который можно было получить от сдачи «инвестиционной» квартиры, до недавнего времени превышал депозитный, несмотря на требуемые первоначальные издержки, коммунальные платежи и налоги. Однако уже сейчас ситуация меняется. Повышение доходности депозитов на фоне стагнации доходности от сдачи в аренду может привести к снижению спроса на недвижимость со стороны мелких и средних инвесторов».

Кроме того, она подчеркнула, что в случае приобретения «инвестиционной» квартиры есть смысл обратить внимание на вторичный рынок качественного жилья.

«Рост цен там замедлился, и пока есть возможность приобрести недвижимость с дисконтом выше инфляции», — сказала Финогенова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России рост цен на вторичное жилье в России завершился после закрытия программы льготной ипотеки и резкого увеличения ключевой ставки.

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