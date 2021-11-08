Воронеж, , 12:12 — REGNUM Более 90% сотрудников Воронежского государственного университета прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе вуза.

Главный корпус Воронежского государственного университета Insider51

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Идёт ли речь о полном курсе вакцинации или в том числе и о прививке первым компонентом вакцины, не уточняется.

В вузе также сообщили, что 15, 16, 17 ноября студенты и сотрудники вуза смогут пройти вакцинацию против COVID-19 в актовом зале главного корпуса ВГУ — как первым, так и вторым компонентом, также можно будет пройти ревакцинацию.

На утро 8 ноября в Воронежской области, по данным регионального оперштаба, вакцинацию прошли 997 054 человек, в том числе двумя компонентами — 849 988 человек.