Артур Савин, 8 ноября 2021, 13:20 — REGNUM Информация о том, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» после массовой драки в подмосковном городе Домодедово, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637
Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

«Довели власти до этого сами, своим же бездействием. Теперь не стоит удивляться, что толпы людей разных национальностей устраивают кровавые побоища в Москве и других городах. Безнаказанность порождает новые преступления», — считает Сергей И.

Многие пользователи возмущаются тем, что полиция очень медленно отреагировала на данный инцидент, допустив массовое побоище в городе.

«Почему Росгвардия не приехала их разнимать? Или полиция в России может только на митингах задерживать подростков? Куча мужиков устроили побоище, а правоохранителей, как всегда, рядом не нашлось», — возмущается Cerega T.

Некоторые комментаторы отмечают, что Москва и Московская область привлекают огромное количество людей из других стран и других регионов Российской Федерации, но не все из них едут с благими намерениями, поэтому нельзя допустить, чтобы они имели возможность посещать российскую столицу после совершения преступления.

«Я думаю, властям надо внести в Госдуму законопроект, из которого следовало бы, что всем приезжим, на которых наложены административные штрафы за административные правонарушения, а также лицам, осуждённым за уголовные преступления, въезд в Москву и Московскую область будет запрещён на 50 лет!» — поделился своим мнением Коля Н.

Аэропорт «Домодедово»
Аэропорт «Домодедово»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считает, что все, кто совершил преступление за пределами своей Родины, должны быть не только депортированы обратно, но и обязаны понести соответствующее наказание у себя в стране.

«Лучше возлагать ответственность на государство, представителями которого являются эти драчуны. Пускай остальные смотрят, кого отправляют на Родину. Если же нарушители из этой страны, в которой совершили преступление, то ответственность несет полностью это государство. От материальных выплат до уголовных дел и разбирательств, почему так вышло. Полиция, чиновники, ФСБ и все прочие, кто питается за счёт простых граждан, должны обеспечивать безопасное нахождение в стране», — указывает пользователь под псевдонимом Unistil.

Часть людей считает, что Москву и Подмосковье уже не первый раз за последнее время сотрясают национальные конфликты. Граждане начали подозревать, что такие инциденты являются делом рук тех, кто желает внести раскол в российское общество.

«Стравили народы! Акцент на национальной почве подсунули, а бараны и рады руками помахать! Не с теми дерётесь, нужно объединиться и бороться с тем, кто стравливает народы России лбами!» — призывает Дмитрий В.

Росгвардия и ОМОН
Росгвардия и ОМОН
Дарья Драй © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что некие силы пытаются разыграть «националистическую карту», благодаря которой экономические проблемы страны удастся скрыть за бесконечными конфликтами в обществе, основанными на национальной неприязни.

«Меня просто удивляет то, что внезапно обнаруживается, что в нашей стране кто-то кого-то избивает. Народ, столько жести в стране происходит, а вы только-только открыли глаза? Потому что вам стали пихать все эти новости целенаправленно? Кто-то пытается разжечь в России националистские настроения, чтобы, как всегда, перевести внимание населения с экономических проблем!» — пишет Василий Т.

Напомним, 7 ноября пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области сообщила о том, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» после массовой драки в подмосковном городе Домодедово.