Челябинск, 8 ноября 2021, 12:10 — REGNUM В Челябинской области владельцев участков земли обязали убрать разрушенные теплицы. Такое решение принял суд Красноармейского района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Нарушения были выявлены в ходе рейдов, которые провели полиция и администрация района. Проверяющие обнаружили, что на некоторых участках теплицы оказались разрушены. Оказалось, что после выращивания овощей собственники и арендаторы не приняли меры по очистке своих участков.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать собственников принять меры по ликвидации таких отходов производства. Красноармейский районный суд удовлетворил эти требования.