Челябинск, 8 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Челябинской области владельцев участков земли обязали убрать разрушенные теплицы. Такое решение принял суд Красноармейского района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Теплица

Нарушения были выявлены в ходе рейдов, которые провели полиция и администрация района. Проверяющие обнаружили, что на некоторых участках теплицы оказались разрушены. Оказалось, что после выращивания овощей собственники и арендаторы не приняли меры по очистке своих участков.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать собственников принять меры по ликвидации таких отходов производства. Красноармейский районный суд удовлетворил эти требования.