Москва, 8 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Конечно, Россия не будет спокойно смотреть, если Вооруженные силы Украины будут убивать граждан России, живущих на Донбассе, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Цитата из к/ф «Наши котики» реж Владимир Тихий. 2020. Украина В Донбассе

«Конституционная обязанность властей РФ защитить их, обеспечить им безопасность. Но, вряд ли речь пойдет о военном вторжении — есть масса иных способов решить эту задачу.

Думаю, что господин Волошин имеет в виду как раз их. И нельзя забывать, что у самих непризнанных республик — ДНР и ДНР — есть достаточно мощные вооруженные формирования, которые уже семь лет защищают их границы.

Обеспокоенность многих политиков на Украине связана с тем, что у Владимира Зеленского падает рейтинг.

И он может развязать войну, чтобы переломить негативный сценарий для себя, когда его просто сметут на очередном майдане», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное наступление Украины в Донбассе не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры, заявил депутат Верховной Рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — за жизнь»).

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