Кишинёв, 8 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Министр обороны Анатолий Носатый 8 ноября представил подчинённым нового командующего Национальной армией и начальника генштаба полковника Эдуарда Охладчука. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

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Носатый поздравил Оладчука с назначением и выразил уверенность, что его богатый опыт поможет обеспечить эффективное руководство. Министр добавил, что новый командующий получит полную поддержку со стороны руководства минобороны в работе по преобразованию Национальной армии.

Приказ о назначении Оладчука 5 ноября подписала президент Молдавии Майя Санду. До этого занимал должность замначальника генштаба.

Новый командующий получил военное образование в Харьковском военном университете. Он также обучался в Румынии и в Международном центре исследований в области безопасности имени Маршалла в Германии.