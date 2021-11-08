Ванкувер, Канада, , 12:08 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Талисман «Ванкувер Кэнакс» (сс) 3dpete

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил шайбу, которая стала для него третьей в сезоне и победной для его команды в этом матче. Также в составе «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер, оформивший дубль, Элиас Петтерссон, Бо Хорват и Брок Бёзер.

В составе «Далласа» точными бросками отметились форварды Джо Павелски, Люк Гленденинг и защитник Райан Сутер.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 11 очков. «Даллас» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 10 очками.

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