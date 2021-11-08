Уфа, 8 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Первые случаи заболевания гриппом зарегистрированы в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщила замруководителя республиканского Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По ее словам, в республике лабораторно подтверждены случаи заболевания гриппом AH3N2.

«Проводятся эпидемиологические расследования по случаям заболеваниям гриппом среди игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев», — сообщила Пермина, отметив, что в Башкирии в каникулы наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 среди детей. Также наблюдается стабилизация заболеваемости среди пожилых людей.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ в Башкирии превышает эпидпорог на 48% за счет взрослого населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что поставка вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в Башкирию планируется к концу текущей недели.