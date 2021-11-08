Ульяновск, , 12:06 — REGNUM В Ульяновской области выздоровели ещё почти 300 ковидных пациентов и зафиксированы новые летальные случаи. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Шприц с дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным на 8 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 100 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 542.

Выздоровели 88 499 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки — 297 человек. Доля вылечившихся составила 88,32%.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались ещё десять больных. Всего умерли в Ульяновской области 3146 ковидных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 8 ноября возобновили приём посетителей объекты спорта и физкультуры, но обслуживать будут только по QR-кодам.

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