Новосибирск, , 12:06 — REGNUM В Новосибирской области на водных объектах начался процесс образования льда. На озерах и реках, преимущественно северных районов, уже появляется первый лёд. В регионе завершается навигация маломерных судов, сообщило новосибирское управление МЧС РФ.

Катер Alexxrin

«На сегодняшний день происходит существенное понижение дневных и ночных температур, чаще происходят такие погодные явления как северный, порывистый ветер и мокрый снег, что может привести к возможным происшествиям и чрезвычайным ситуациям при эксплуатации маломерных судов. Для предотвращения возможных происшествий Государственная инспекция по маломерным судам настоятельно рекомендует не выходить на маломерных судах на водоёмы региона», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что навигационным периодом для маломерных судов является период после освобождения водных объектов ото льда до образования заберегов и шуги.