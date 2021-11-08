Вашингтон, 8 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Один из старейших инвесторов Facebook Роджер Мак-Нэми назвал планы компании по созданию метавселенной антиутопией и призвал ограничить основателя Марка Цукерберга в возможности принимать решения, сообщает 8 ноября портал Octagon.

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«Тот факт, что мы все сидим и считаем это нормальным, должен всех тревожить. Нельзя позволять Facebook создавать антиутопическую метавселенную», — сказал он на ежегодной технологической конференции Web Summit в Лиссабоне.

Регулирующий орган или разработчик политики ни в коем случае не должны позволять Facebook работать в метавселенной или заниматься криптовалютами. Facebook должен был потерять право делать свой собственный выбор, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Марк Цукерберг, выступая 28 октября на конференции по виртуальной и дополненной реальности в прямом эфире, сказал, что новое название отражает желание компании создать метавселенную.

В Facebook заявили, что новое имя позволит объединить различные приложения и технологии под крышей нового бренда. При этом отмечается, что компания не будет менять свою корпоративную структуру.

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