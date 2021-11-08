Ставрополь, 8 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Новым главой МВД Ставропольского края назначен Андрей Мишагин. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Его представление личному составу полиции края состоялось 8 ноября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

МВД РФ Глава управления МВД РФ по Ставропольскому краю Андрей Мишагин

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи рассказал о послужном списке нового назначенца и о его профессиональных качествах. Он выразил уверенность, что Андрей Мишагин справится с поставленными перед ним задачами, среди которых были названы, обеспечение общественной и экономической безопасности, наращивание усилий в противодействии киберпреступности, борьба с коррупцией и возмещение ущерба от коррупционных преступлений.

«Кавказские Минеральные Воды ежегодно посещают десятки тысяч отдыхающих и туристов. И конечно, это оказывает непосредственное влияние на оперативно-служебную деятельность, предъявляет повышенные требования к личному составу» , — цитирует министра пресс-служба МВД.

Об Андрее Мишагине известно, что он генерал-майор полиции, служит в органах внутренних дел почти 30 лет, начав свой путь в Тульской области стажером оперуполномоченного и дослужившись до должности начальника полиции этого региона. Мишагин пять лет возглавлял МВД по Республике Калмыкия, а с 2018 года руководил управлением МВД России по Ульяновской области.

Напомним, занимавший ранее пост главы МВД Ставрополья Сергей Щеткин был уволен в июле 2021 года после возбуждения уголовного дела в отношении начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

Читайте также: Министра МВД Ставрополья уволили после скандала с начальником ГИБДД