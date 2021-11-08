София, 8 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Казанлыкской области Болгарии завершены работы по так называемой «консервации» музея Бузлуджа на исторической вершине Центральных Балкан, где в 1868-м году произошло последнее сражение между болгарскими повстанцами Хаджи Димитра и силами Османской Империи. Об этом 8 ноября сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальным данным, 7 ноября местные специалисты возвели последний участок защитного экрана и установили дополнительные крепления навеса над горной мозаикой.

«Сшито 600 квадратных метров ткани, созданы дополнительные конструкции по введению конденсата, — говорится в отчете реставрационной комиссии. — Таким образом, мозаичные панно Бузлуджской плиты будут защищены от дождя и снега на несколько месяцев».

Дом-памятник Бузлуджа, считающийся одним из крупнейших произведений европейского мозаичного искусства ХХ века, был построен в 1981-м году в честь 90-летия основания Социал-демократической (Коммунистической партии) Болгарии. До 1991-го года его экспозиции ежегодно посещали до 2-х миллионов человек. Монумент был заброшен после распада социалистической системы в Болгарии.

В настоящее болгарские власти объявили о намерении полностью реставрировать структуру. К сбору средств на соответствующие работу подключились местные чиновники, представители среднего и крупного бизнеса, а также волонтеры. Возобновление соответствующих работ запланировано на май 2022-го года.