Вашингтон, 8 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах отреагировали фильм-исповедь петербургского предпринимателя Евгения Пригожина «16-й». Видеообращения к тому самому мальчику Коле (по сюжету брату одного из троллей) записал сам сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.

Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

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Также своими впечатлениями поделился и известный политик. Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Они поздравили Колю, которому 7 ноября исполнилось 11 лет, с днём рождения и пожелали не сходить с намеченного пути, помогать брату в борьбе за правое дело.

«Надеюсь, ты получишь тот новый дом, о котором я столько слышал», — сказал

Добавим, что «16-й» оказался не документальным фильмом, а комедией, высмеивающей работу американских спецслужб.

Напомним, технический онлайн-показ фильма петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» состоятся 7 ноября на официальном сайте проекта.

Трейлер киноленты появился на YouTube 26 октября. В ролике говорилось, что «16-й» расскажет правду о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году, когда вопреки прогнозам аналитиков пост главы Белого дома занял Дональд Трамп.