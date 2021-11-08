Уфа, , 11:56 — REGNUM Причины разлива нефти на землях сельхозназначения установили в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского Управления Россельхознадзора.

Загрязнение почвы Pixabay.com

Сообщается, что в октябре текущего года, сотрудники управления Россельхознадзора по региону провели административное расследование по факту порчи земель в Зириклинском сельсовете Шаранского района.

Они установили, что на земельном участке площадью 85 кв. метров была разлита нефть. Это произошло во время демонтажа бездействующих труб на этой территории.

Результаты анализа образцов почвы показали, что в них зафиксирован высокий уровень загрязнения почвы нефтепродуктами.

«В отношении гражданина, жителя Туймазинского района, допустившего данное нарушение, были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.