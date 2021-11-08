Москва, , 11:54 — REGNUM Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов не поедет на саммит по климату в Глазго. Об этом сегодня, 8 ноября, заявила официальный представитель Минприроды Марина Евсеева, передаёт ТАСС.

Александр Козлов Kremlin.ru

По её словам, министр отменил поездку в Глазго после получения положительного теста на COVID-19. Вместо Козлова климатическом саммите примет участие его заместитель Сергей Аноприенко.

«Болезнь у главы Минприроды РФ протекает в легкой форме, он находится дома. О госпитализации речи не идет», — уточнила Евсеева.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит по климату, проходящий в шотландском Глазго обречен на провал, заявил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард.

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