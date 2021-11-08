Пенза, 8 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 384 носителя коронавируса. Об этом 8 ноября сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Накануне в регионе заболел 391 человек. С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 83 246 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 246 пациентов, в том числе за сутки — 31 человек.

Скончались за время наблюдения 3719 ковид-пациентов, из них 23 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против COVID-19 либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией возможно использование мобильного приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

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