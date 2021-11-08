Сыктывкар, , 11:52 — REGNUM В 2021 году минздрав Коми потратил на закупку лекарств для ковид-пациентов 395 млн рублей, 71 млн из которых — средства федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Лекарства Tiensmed.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

«На эти средства были закуплены лекарства для проведения противовирусной терапии: Умифеновир, Фавипиравир, Интерферон альфа 2b. Препараты были переданы в поликлиники региона для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам, проходящим лечение от COVID-19», — сообщили в минздраве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми на лечении с ковидом находятся более 14 тысяч человек.