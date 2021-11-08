Вашингтон, 8 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) состоит в отношениях с 22-летней моделью Винетрией. Об этом 7 ноября сообщило издание Page Six, ссылаясь на свой источник.

David Shankbone Канье Уэст

Уэста и Винетрию заметили на баскетбольном матче. По словам инсайдера издания, пара «уже некоторое время встречается».

Ранее в одном из последних интервью Уэст заявил, что не хочет разводиться с моделью и предпринимательницей Ким Кардашьян. «Я не видел документы о разводе… Мои дети хотят, чтобы родители были вместе, я тоже этого хочу», — признался он.