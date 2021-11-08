Троицк, Челябинская область, , 11:50 — REGNUM В Троицке Челябинской области установлен предполагаемый виновник загрязнения двуз рек. Об этом сообщает региональное минэкологии.

Вода

Admoblkaluga.ru

Речь идёт о реках Санарка и Уй. На их загрязнение ранее пожаловались местные жители. В ходе проверки было установлено, что загрязняющие вещества попадают в воду с полей сельхозназначения возле одного из местных предприятий.

Сток к настоящему времени ликвидирован. Показатели воды пришли в норму, заявляют в министерстве. А в отношении предприятия составили административный протокол. Также с него собираются взыскивать размер ущерба, причинённого окружающей среде.