Троицк, Челябинская область, 8 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области установлен предполагаемый виновник загрязнения двуз рек. Об этом сообщает региональное минэкологии.

Admoblkaluga.ru Вода

Речь идёт о реках Санарка и Уй. На их загрязнение ранее пожаловались местные жители. В ходе проверки было установлено, что загрязняющие вещества попадают в воду с полей сельхозназначения возле одного из местных предприятий.

Сток к настоящему времени ликвидирован. Показатели воды пришли в норму, заявляют в министерстве. А в отношении предприятия составили административный протокол. Также с него собираются взыскивать размер ущерба, причинённого окружающей среде.