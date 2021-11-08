Омск, , 11:50 — REGNUM «Неделя Достоевского» стартует в Омске с 8 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Ф.М. Достоевский Иван Шилов © ИА REGNUM

Центральные события запланированы на 11 ноября. В этот день будет отмечаться 200-летие со дня рождения известного писателя Фёдора Достоевского.

В рамках «Недели Достоевского» в регионе пройдут презентации, экскурсии, тематические мероприятия, откроются выставки, состоится театральный фестиваль.

8 ноября в Доме художника открывается межрегиональная художественная выставка «Достоевский в произведениях изобразительного искусства». С 10 по 15 ноября на сцене драматического театра «Галерка» пройдёт I Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск».

С 11 по 14 ноября в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского состоится II Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений».

11 ноября состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику писателю на улице Спартаковской. В Литературном музее им. Достоевского откроется выставка «Вдохновленные Достоевским». 9 ноября музей представит многофункциональную выставку «Ф. М. Достоевский и Омск».

«Вход на все мероприятия будет осуществляться согласно ограничениям, действующим в регионе на момент их проведения», — говорится в сообщении областного правительства.

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