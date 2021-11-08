На участие в олимпиаде «Я — профессионал» поступило более 100 тыс. заявок
Москва, 8 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. С 27 октября по 7 декабря проходит регистрация участников на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал». На сегодняшний день студенты российских вузов подали уже более 100 тысяч заявок на участие в состязаниях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Она также отметила, что за первую неделю регистрационной кампании лидерами по количеству заявок от студентов стали пять регионов: Москва (38 371 заявка), Санкт-Петербург (10 655), Свердловская область (3 268), Республика Татарстан (2 830) и Московская область (2 664).
В 2021/2022 учебном году проводится юбилейный, пятый, сезон олимпиады. Участники могут зарегистрироваться и попробовать свои силы в одном или нескольких из 72 направлений. Направления охватывают самые разные профессиональные области — от журналистики до квантовых технологий. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря, а уже с 10 по 26 декабря состоится отборочный онлайн-этап состязаний. Заключительный этап пройдет в период с февраля по конец апреля 2022 года. Итоги пятого сезона олимпиады будут подведены в конце мая 2022 года.
В зависимости от набранных баллов дипломанты олимпиады делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. А для медалистов дополнительно предусмотрены денежные премии — от 100 до 300 тысяч рублей.
Олимпиада «Я — профессионал» входит в план основных мероприятий Года науки и технологий, а также реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».