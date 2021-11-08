Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Флагманский корабль Шестого флота ВМС США «Маунт Уитни» (Mount Whitney) и эскадренный миноносец «Портер» (Porter) вошли в порт Батуми. Об этом 8 ноября сообщает посольство США в Грузии.

Корабль ВМС США Mount Whitney U.S. Navy

«Mount Whitney вернулся в Грузию пять лет спустя, — сообщили в американском дипведомстве. — Он знаком с этим грузинским портом, Mount Whitney до этого пять раз заходил сюда».

В посольстве подчеркнули, что Mount Whitney доставлял в Грузию гуманитарную помощь в 2008 году после завершения грузино-осетинского конфликта.

Стоит отметить, что о вхождении в Черного моря кораблей Mount Whitney и Porter 4 ноября сообщил Национальный центр управления обороной РФ. Их перемещения отслеживают силы Черноморского флота.

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