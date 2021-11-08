Сеул, 8 ноября 2021, 11:47 — REGNUM На следущей неделе Южная Корея планирует импортировать 200 тонн водного раствора мочевины из Вьетнама. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства финансов.
Отметим, что в настоящее время в стране наблюдается дефицит водного раствора мочевины — ключевого материала, используемого в дизельных транспортных средствах.
Дефицит возник из того, что в октябре Китай сократил экспорт удобрений и сопутствующих материалов, включая мочевину, из-за энергетического кризиса. За счёт поставок из Китая Южная Корея удовлетворяла 97,6% своих потребностей в водном растворе мочевины.
В настоящее время в стране насчитываются порядка 10 млн дизельных автомобилей, что составляет около 38% автомобильного парка страны.
Ранее стало известно о том, что Южная Корея намерена импортировать 27 тыс. литров водного раствора мочевины из Австралии.