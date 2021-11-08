Сеул, 8 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. На следущей неделе Южная Корея планирует импортировать 200 тонн водного раствора мочевины из Вьетнама. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Отметим, что в настоящее время в стране наблюдается дефицит водного раствора мочевины — ключевого материала, используемого в дизельных транспортных средствах.

Дефицит возник из того, что в октябре Китай сократил экспорт удобрений и сопутствующих материалов, включая мочевину, из-за энергетического кризиса. За счёт поставок из Китая Южная Корея удовлетворяла 97,6% своих потребностей в водном растворе мочевины.

В настоящее время в стране насчитываются порядка 10 млн дизельных автомобилей, что составляет около 38% автомобильного парка страны.

Ранее стало известно о том, что Южная Корея намерена импортировать 27 тыс. литров водного раствора мочевины из Австралии.