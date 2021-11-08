Иерусалим, 8 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Израильский кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новый порядок въезда туристов на территорию страны, сообщают «Вести Израиль» 8 ноября.

Израиль

Новые правила разработаны совместном министерствами туризма и здравоохранения, в случае утверждения законодательной комиссией парламента они вступят в силу 9 ноября. В Израиль, согласно предложению, смогут прибывать группы туристов, которые были привиты двумя дозами вакцины против COVID-19, в том числе в случае, если вакцинация прошла более 6 месяцев назад. Ревакцинация не потребуется. Для въезда в таком случае, однако, должен быть соблюден ряд условий, а именно:

— Разрешение на въезд было дано минтуризма еще до приезда в Израиль,

— Все туристы группы привиты одобренными ВОЗ вакцинами,

— Группы прибыла из «зеленой» или «желтой» по состоянию эпидситуации страны,

— В группу входят от пяти до 40 человек,

— Группа будет ограничивать передвижения в местах с повышенным риском заражения.

Также туристы в группе должны будут в течение первой недели после въезда держать при себе отрицательный результат теста: ПЦР, сделанного за минувшие 72 часа, или экспресс-теста, сделанного за последние 24 часа. Руководитель группы будет вести учет маршрута группы и ее контактов.

По словам министра туризма Константина Развозова, с 1 ноября власти Израиля разрешили въезд привитым туристам, а новый виток снятия ограничения позволит посещать страну еще большему числу туристов.