Новосибирск, , 11:46 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 1 по 7 ноября произошло 95 техногенных пожаров, в результате которых пять человек спасены, шестеро травмированы и один человек погиб. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Пожар в доме Ada Be

«Из-за устойчивых минусовых температур в Новосибирской области риск пожаров остаётся чрезвычайно высоким — чаще всего происшествия случаются из-за неисправности электропроводки и отопительных печей», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС РФ, на всей территории региона сохраняется риск возникновения пожаров в частном жилье из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления, нагрузки на электросеть при одновременном подключении бытовых электроприборов повышенной мощности.