Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Политическая ситуация в Швеции кардинально отличается от той, что складывалась до момента заключения «Январского соглашения» и летнего кризиса 2021 года, когда оно было расторгнуто. Об этом вечером 8 ноября в эфире телеканала SVT сообщила лидер партии «Левые» Нуши Дадгостар.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар politik.in2pic.com

Теперь Дадгостар рассматривает свою партию в качестве замены «Либералам», которые вышли из правительственного сотрудничества летом 2021 года и присоединились к правой оппозиции. На их место пришли «Левые», которые в настоящее время составляют часть парламентской поддержки действующему и, как ожидается, будущему правительству Швеции во главе с «Социал-демократами».

»Январское соглашение расторгнуто. На смену «Либералам» пришли «Левые». Речь идет о совершенно новом парламентском большинстве, которое будет участвовать при назначении премьер-министра. Конечно, все изменилось», — заявила политик.

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