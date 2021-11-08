Чита, , 11:44 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 ноября 2021 года, за нерабочую неделю (30 октября — 7 ноября 2021 года) общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 80 184, (+3308).

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Вместе с тем 67 467 пациентов (+1986 за неделю) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1686 человек (+92 за неделю).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 203 находятся в тяжёлом состоянии, 82 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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