Стокгольм, , 11:46 — REGNUM В настоящее время в шведской политике снова сложилась трудная ситуация, поскольку страну ожидает смены высшего политического руководства. Однако не только «Социал-демократы», возглавляющее правительство, но и «Левые» и «Центристы» вносят свою лепту в создании неопределенности. Об этом 8 ноября в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Nyheter Матс Кнутсон.

Стокгольм. Швеция

«Когда Ингвар Карлссон ушел с поста премьер-министра Швеции в 1996 году, потребовалось всего несколько дней, прежде чем Йоран Перссон мог быть официально избран. Сегодня, когда Стефан Лёвен уходит в отставку, ситуация выглядит намного сложнее», — написал журналист.

Прежде всего, Кнутсон отмечает, что для того, чтобы нынешний лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон стала премьер-министром, в риксдаге ей необходимо получить голоса «Левых» и «Центристов». Однако партии по-прежнему не урегулировали свои политические споры как с «Социал-демократами», так и между собой.

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