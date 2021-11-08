Оренбург, , 11:43 — REGNUM В Домбаровском районе Оренбургской области подрядчик наказан за срыв контракта по обустройству мусорных площадок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Площадка для мусорных контейнеров Фото мэрии Ярославля

По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что в предусмотренный договором срок (31 августа 2021 года) площадок для надземных контейнеров сбора ТКО с местом сбора крупногабаритного мусора в райцентре Домбаровский не были выполнены. В адрес предпринимателя внесено представление. Оно находится на рассмотрении.

Кроме того, на основании постановления прокурора подрядчик привлечен к административной ответственности. Он оштрафован на 89 тысяч рублей. Прокуратура района контролирует устранение выявленных нарушений.