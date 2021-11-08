Москва, , 11:42 — REGNUM Для защиты от COVID-19 действительно необходимо иметь в своей крови не менее 300 единиц BAU. Об этом РИА Новости заявил вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя заявление главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимом уровне защиты против коронавируса.

Коронавирус Permkrai.ru

«Есть такое предположительное число, сейчас антитела будут измеряться стандартизованной международной единицей BAU, <…> 300 единиц BAU должно быть, чтобы человек чувствовал себя защищенным», — сказал Альштейн.

По его словам, если в крови привитого человека число BAU меньше, он должен ревакцинироваться.

Читайте ранее в этом сюжете: Гинцбург назвал число антител, защищающих полностью от «Дельта»-штамма