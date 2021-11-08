Якутия, 8 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Мегино-Кангаласском районе Якутии участковый полицейский во время охоты выстрелил в своего знакомого. Мужчина попал в сектор стрельбы, о его ранении сотрудник полиции сообщил сам, написало ИА SakhaDay.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

Читайте также: Житель Карачаево-Черкесии убил своего сына на охоте

Участковый был трезв и имел разрешение на пользование огнестрельным оружием. Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности управления МВД по республике проводят служебную проверку.

Если в причинении ранения полицейский будет виноват, его уволят по отрицательным мотивам и привлекут к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году охота на волка завершилась трагедией для семьи из Карачаево-Черкесии. Во время облавы на зверя отец случайно убил своего сына. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».