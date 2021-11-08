Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подаст прошение об отставке в начале текущей рабочей недели. Об этом сообщил его пресс-секретарь 8 ноября в комментарии телеканалу SVT.

Стефан Лёвен Socialdemokraterna

Когда может быть избран новый премьер-министр Швеции, до сих пор неясно. В прошедшие выходные Стефан Лёвен оставил свой пост лидера «Социал-демократов», но по-прежнему будет оставаться премьер-министром до тех пор, пока риксдаг не изберет нового главу правительства.

Процесс выбора нового премьер-министра Швеции официально не может начаться до тех пор, пока действующий премьер-министр не подаст тальману прошение об отставке.

Следующим премьер-министром Швеции, как ожидается, станет министр финансов Магдалена Андерссон, которая на прошедшей неделе стала лидером «Социал-демократов».

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