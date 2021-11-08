Элиста, , 11:39 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 8 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 673 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии пообещали строгий контроль и последствия для непривитых от COVID-19 граждан. До 15 ноября в республиканское министерство здравоохранения должен быть подан отчёт о привитых сотрудниках.

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