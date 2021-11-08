Москва, , 11:38 — REGNUM Рост цен на вторичное жилье в России прекратился после закрытия программы льготной ипотеки и резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, отвечая на вопрос о том, будут ли в РФ расти инвестиции в недвижимость.

Склад

«Инвестиции в строительство нового современного жилья не так сильно зависят от процентных ставок в экономике, поскольку спрос на него довольно стабилен, — сказала Финогенова. — Более подвержена колебаниям ставки рефинансирования устаревшая «вторичка», рост цен на которую уже прекратился после закрытия программы льготной ипотеки в этом году и резкого осеннего повышения ставки рефинансирования в ответ на новый виток инфляции».

Что касается коммерческой недвижимости, то, как полагает эксперт, будет наблюдаться рост инвестиций в сектор строительства складских помещений. Последние продолжат пользоваться стабильным спросом по мере роста объемов интернет-торговли.

«Следовательно, рост инвестиций будет наблюдаться еще как минимум на среднесрочном временном отрезке времени, но будет сильно дифференцирован по сегментам рынка недвижимости и по регионам», — сказала Финогенова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут снизиться спрос на жилье и темпы его строительства.

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