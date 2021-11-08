Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM В Екатеринбурге хоккеиста Павла Дацюка могут лишить звания почетного гражданина города. Причиной стал снос особняка на улице Малышева. Именитый хоккеист якобы приложил руку к его сносу. Об этом сообщают СМИ.

Павел Дацюк Алексей Колчин © ИА REGNUM

С инициативой лишить Дацюка почетного статуса выступил депутат городской думы Константин Киселев. По его словам, подобные действия хоккеиста несовместимы с его статусом в городе. Кроме того, чиновник предложил переименовать ледовый дворец «Дацюк арена».

Отметим, что хоккеист является совладельцем компании «Алми», которая выкупила особняк под застройку. Дом, который снесли не является объектом культурного наследия, однако находился в пределах охранных зон.

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